NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Wachstumstrends im Konsumgütersektor in den vergangenen zwölf Monaten seien besorgniserregend, schrieb Analyst Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Das gelte vor allem für den US-Markt, der in den zurückliegenden zehn Jahren das Zugpferd der entwickelten Industriestaaten gewesen sei. Entsprechend schwer täten sich nun Unternehmen, Investoren und nicht zuletzt Analysten. Beiersdorf habe unverändert mit sinkenden Marktanteile zu kämpfen./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2024 / 14:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2024 / 14:35 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.