NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung des Konsumgüterkonzerns sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings könne die Abschwächung des US-Marktes dem starken ersten Quartal etwas von seinem Glanz nehmen und das Aufwärtspotenzial der Aktie trotz des erhöhten Jahresausblicks begrenzen./edh/gl



