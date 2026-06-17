BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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17.06.2026 07:32:50

BMW Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW nach der massiven Prognosesenkung mit einem Kursziel von 107 Euro auf "Buy" belassen. Damit sinke die Auto-Marge in einen Bereich, der historisch nur bei enormem Branchenstress erreicht worden sei, schrieb Christian Frenes am Mittwochmorgen. Er rechnet mit deutlich sinkenden Markterwartungen. Für beruhigend hält er jedoch die dennoch unveränderte Ausschüttungspolitik der Münchner. Sie hätten auch noch die Möglichkeit, die Aktienrückkäufe angesichts der schwachen Kursentwicklung aufzustocken. Diesbezüglich könnten die Markterwartungen zu niedrig liegen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 06:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
107,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
62,42 € 		Abst. Kursziel*:
71,42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
62,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
72,25%
Analyst Name::
Christian Frenes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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