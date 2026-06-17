NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW nach der massiven Prognosesenkung mit einem Kursziel von 107 Euro auf "Buy" belassen. Damit sinke die Auto-Marge in einen Bereich, der historisch nur bei enormem Branchenstress erreicht worden sei, schrieb Christian Frenes am Mittwochmorgen. Er rechnet mit deutlich sinkenden Markterwartungen. Für beruhigend hält er jedoch die dennoch unveränderte Ausschüttungspolitik der Münchner. Sie hätten auch noch die Möglichkeit, die Aktienrückkäufe angesichts der schwachen Kursentwicklung aufzustocken. Diesbezüglich könnten die Markterwartungen zu niedrig liegen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 06:22 / BST

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