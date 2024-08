FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Conti habe ein gutes Zahlenwerk für das zweite Quartal vorgelegt, aber den Ausblick wie am Markt erwartet an mehreren Stellen gekürzt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Selbst die nach unten revidierten Ziele für die Autozuliefer-Sparte erforderten eine deutliche Verbesserung im zweiten Halbjahr. Die Sparte müsse erst noch zeigen, was sie könne, gleichwohl nehme die Glaubwürdigkeit hier etwas zu./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / 08:31 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.