Continental Aktie

74,24EUR 0,88EUR 1,20%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.09.2025 07:03:46

Continental Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 85 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi begründete das neue Ziel für die Aktie mit dem Wertschöpfungspotenzial durch die anstehende Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio und die Trennung von weiteren Bereichen. Die Bewertung stellte er in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung auf die Summe der einzelnen Unternehmensteile (SOTP) um. Zudem berücksichtigt er die mittelfristigen Ziele der einzelnen Bereiche./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 23:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
73,22 € 		Abst. Kursziel*:
27,01%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
74,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,27%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten