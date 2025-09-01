Ferrari Aktie

406,30EUR -1,30EUR -0,32%
Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

01.09.2025 06:36:30

Ferrari Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ferrari mit einem Kursziel von 475 Euro auf "Outperform" belassen. Tom Narayan geht davon aus, dass der Sportwagenbauer die Konsensschätzungen mindestens problemlos erreichen oder gar übertreffen und auf seinem Kapitalmarkttag am 9. Oktober seine Ziele anheben wird. Dies schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 21:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2025 / 21:48 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
475,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
406,60 € 		Abst. Kursziel*:
16,82%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
406,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,91%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

