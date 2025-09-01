NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ferrari mit einem Kursziel von 475 Euro auf "Outperform" belassen. Tom Narayan geht davon aus, dass der Sportwagenbauer die Konsensschätzungen mindestens problemlos erreichen oder gar übertreffen und auf seinem Kapitalmarkttag am 9. Oktober seine Ziele anheben wird. Dies schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 21:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2025 / 21:48 / EDT





