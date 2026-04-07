Givaudan Aktie
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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3000 Franken auf "Hold" belassen. Der Duftstoff- und Aromenhersteller dürfte schleppend ins neue Jahr gestartet sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte in dem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen der Schweizer./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3 000,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2 757,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8,81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2 764,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,54%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
01.04.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
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31.03.26
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|Zuversicht in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
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|Handel in Zürich: SLI am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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31.03.26
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31.03.26
|Börse Zürich in Grün: SMI am Dienstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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31.03.26
|SLI aktuell: SLI legt zu (finanzen.at)
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31.03.26
|Givaudan-Aktie: Berenberg wird vorsichtiger wegen geopolitischer Risiken (dpa-AFX)
Analysen zu Givaudan AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
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|26.03.26
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|Deutsche Bank AG
|02.04.26
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|31.03.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
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