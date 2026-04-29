Scout24 Aktie

70,80EUR -0,70EUR -0,98%
Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 11:23:34

Scout24 Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlineportal-Betreiber sei stark ins Jahr gestartet und habe mit dem Umsatz sowie dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Eine positive Überraschung sei auch das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70,65 € 		Abst. Kursziel*:
48,62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
70,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,31%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Scout24

mehr Nachrichten