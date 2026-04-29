Scout24 Aktie
|70,80EUR
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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 103,50 Euro auf "Buy" belassen. Knapp verfehlte Erwartungen seien wahrscheinlich auf den erstmaligen Einbezug der spanischen Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia zurückzuführen, schrieb Giles Thorne am Mittwochmorgen. Die verbesserte organische Wachstumsrate sei beeindruckend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
103,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70,00 €
|
Abst. Kursziel*:
47,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,19%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
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