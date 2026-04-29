Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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29.04.2026 08:58:47

Scout24 Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Der Portalbetreiber habe im ersten Quartal leicht die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ross Broadfoot am Mittwochmorgen. Der Ausblick sei bestätigt worden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:03 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Outperform
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
70,70 € 		Abst. Kursziel*:
62,66%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
70,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,43%
Analyst Name::
Ross Broadfoot 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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