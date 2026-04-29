NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Der Portalbetreiber habe im ersten Quartal leicht die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ross Broadfoot am Mittwochmorgen. Der Ausblick sei bestätigt worden./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:03 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:03 / EDT



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