Scout24 Aktie
|70,80EUR
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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
29.04.2026 08:58:47
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Der Portalbetreiber habe im ersten Quartal leicht die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ross Broadfoot am Mittwochmorgen. Der Ausblick sei bestätigt worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
70,70 €
|
Abst. Kursziel*:
62,66%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
70,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,43%
|
Analyst Name::
Ross Broadfoot
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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