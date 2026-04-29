Scout24 Aktie
|70,80EUR
|-0,70EUR
|-0,98%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
29.04.2026 09:33:03
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Overweight" belassen. Der Portalbetreiber habe im ersten Quartal weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch nach den Zahlen. Er rechnet allenfalls mit geringfügigen Anpassungen am Konsens./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
70,80 €
|
Abst. Kursziel*:
12,99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
70,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Scout24
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
30.04.26