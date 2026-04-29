Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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29.04.2026 09:33:03

Scout24 Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Overweight" belassen. Der Portalbetreiber habe im ersten Quartal weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch nach den Zahlen. Er rechnet allenfalls mit geringfügigen Anpassungen am Konsens./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:30 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
70,80 € 		Abst. Kursziel*:
12,99%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
70,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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