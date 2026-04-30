Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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30.04.2026 07:47:55

Scout24 Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Scout24 mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe ein ordentliches erstes Quartal hinter sich, schrieb Andrew Ross am Mittwochabend. Der nächste Kurstreiber könnte der Kapitalmarkttag am 12. Mai sein. Ross hofft auf zuversichtliche Mittelfrist-Ziele sowie positive Aussagen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) und zur allgemeinen Geschäftsentwicklung. Scout24 sei in diesem Kontext der unkomplizierteste Branchentitel./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
71,70 € 		Abst. Kursziel*:
39,47%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
70,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,24%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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