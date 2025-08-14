Swiss Re Aktie
154,75EUR
-4,45EUR
-2,80%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Die Resultate seien stark ausgefallen, schrieb Kamran M Hossain in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Schweizer Rückversicherer sei zudem erneut in der Lage gewesen, Reserven aufzulösen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Overweight
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
170,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
147,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
15,33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
145,90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,52%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
