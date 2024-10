FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Papiere von National Grid beim Kursziel von 1100 Pence mit "Buy" wieder aufgenommen. James Brand sprach in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zu europäischen Versorgern von einem "großen Comeback" und meldete sich mit zahlreichen Einstufungen zurück aus der Elternzeit. Die zuletzt starke Erholung habe die zuvor massive Underperformance des Sektors fast aufgeholt. Er sieht die Branche nun insgesamt neutral, mit einigen interessanten Einzelchancen./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2024 / 08:46 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.