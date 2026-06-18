Siemens Energy Aktie
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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Stromversorgung im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz werde aggressiv vorangetrieben, schrieb Chad Dillard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe zur Folge, dass im Segment mittelgroßer Kraftwerke das Angebot den Bedarf in den kommenden Jahren um 10 bis 35 Prozent übersteigen dürfte./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 02:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 02:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
210,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
156,70 €
|
Abst. Kursziel*:
34,01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
165,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,81%
|
Analyst Name::
Chad Dillard
|
KGV*:
-
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