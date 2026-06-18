Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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18.06.2026 08:52:58

Siemens Energy Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Stromversorgung im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz werde aggressiv vorangetrieben, schrieb Chad Dillard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe zur Folge, dass im Segment mittelgroßer Kraftwerke das Angebot den Bedarf in den kommenden Jahren um 10 bis 35 Prozent übersteigen dürfte./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 02:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 02:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
156,70 € 		Abst. Kursziel*:
34,01%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
165,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,81%
Analyst Name::
Chad Dillard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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