Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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18.06.2026 12:34:12

Siemens Energy Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Sektorkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Im Segment Elektronik seien die Endabnehmermärkte unverändert stark, schrieb Phil Buller am Donnerstag in einem Resümee der Veranstaltung. Die Stabilität, Sicherheit und Effizienz der Energieversorgung sei aus Sicht der Kunden von zunehmender Bedeutung. Auch die Automatisierung von Fabriken in China entwickele sich besser als erwartet. Unter dem Strich kämen die Unternehmen zudem bei Preisen und Kosten gut voran. Der Auftritt der Finanzchefin Maria Ferraro von Siemens Energy sei für ihn und viele Investoren das "Highlight" der Konferenz gewesen. Ihre Aussagen zu Überkapazitäten, Aufträgen und Preisen stimmten positiv./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
169,04 € 		Abst. Kursziel*:
33,11%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
170,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,09%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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