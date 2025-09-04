Continental Aktie
|73,34EUR
|-0,02EUR
|-0,03%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Nach der bevorstehenden Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio warteten einige Kurstreiber, schrieb David Lesne am Mittwochnachmittag. Conti verdient aus seiner Sicht einen Bewertungsaufschlag gegenüber der Reifen-Konkurrenz./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,22 €
|
Abst. Kursziel*:
36,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,35%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
