

12.08.2025 10:07:05

Hannover Rück Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Das operative Ergebnis liege um 5 Prozent unter der vom Unternehmen erstellten Konsensschätzung und das Nettoergebnis wegen einer niedrigeren Steuerquote um 5 Prozent darüber, schrieb Mandeep Jagpal in einer ersten Reaktion am Dienstag. Selbst nach dem Kursrückgang infolge der Enttäuschungen der Konkurrentin Munich Re in der vergangenen Woche sieht er kurzfristig weitere Verluste für die Aktie./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

