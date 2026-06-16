Siemens Energy Aktie
|157,48EUR
|3,54EUR
|2,30%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
175,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
157,78 €
|
Abst. Kursziel*:
10,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
157,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,13%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
15.06.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 im Plus (finanzen.at)
|
12.06.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.06.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
12.06.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
12.06.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
12.06.26