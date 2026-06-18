Siemens Aktie
|273,35EUR
|0,75EUR
|0,28%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Outperform" belassen. Sinkende Einkaufsmanagerindizes in allen größeren Märkten belegten kurzfristig schwache Perspektiven für die Baubranche, schrieb Pujarini Ghosh am Montag. Gleichwohl sprächen Baugenehmigungen und Baubeginne für eine beginnende, mit Blick auf die Regionen aber nicht gleichmäßige Erholung, besonders in Kontinentaleuropa. Mit Blick auf die Münchener nehme derweil das "Neue Siemens" Gestalt an und sei zugleich niedrig bewertet./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 15:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
270,35 €
|
Abst. Kursziel*:
10,97%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
273,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,75%
|
Analyst Name::
Pujarini Ghosh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
17.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.06.26
|XETRA-Handel: DAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
17.06.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
17.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: Das macht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
17.06.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.at)
|
17.06.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.06.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|16.06.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|05.06.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|05.06.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|28.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.05.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|273,15
|0,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|07:03
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|Bayer Buy
|UBS AG
|07:00
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|17.06.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.06.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK