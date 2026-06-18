Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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16.06.2026 07:28:57

Siemens Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Outperform" belassen. Sinkende Einkaufsmanagerindizes in allen größeren Märkten belegten kurzfristig schwache Perspektiven für die Baubranche, schrieb Pujarini Ghosh am Montag. Gleichwohl sprächen Baugenehmigungen und Baubeginne für eine beginnende, mit Blick auf die Regionen aber nicht gleichmäßige Erholung, besonders in Kontinentaleuropa. Mit Blick auf die Münchener nehme derweil das "Neue Siemens" Gestalt an und sei zugleich niedrig bewertet./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 15:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
270,35 € 		Abst. Kursziel*:
10,97%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
273,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,75%
Analyst Name::
Pujarini Ghosh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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