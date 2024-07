NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Underweight" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Das zweite Quartal dürfte mit Blick auf den Ölsektor wenig überraschend verlaufen sein, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf die anstehende Berichtssaison. Wegen des Ölpreispotenzials Richtung 90 US-Dollar je Barrel bleibe er grundsätzlich zuversichtlich und sehe Kursrückschläge insgesamt als Gelegenheiten. Gleichwohl gehe die Schere in der Branche aktuell auseinander und so rate er zu Shell, Eni und Repsol, während Kursstärke bei BP zum Verkauf genutzt werden sollte. Zudem blickt der Experte eher skeptisch auf Equinor und Neste./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / 22:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 00:20 / GST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.