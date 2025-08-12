Evonik Aktie

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

12.08.2025 11:32:20

Evonik Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Evonik von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 24,50 auf 22,70 Euro gesenkt. Im zweiten Quartal sei der Umsatz des Chemiekonzerns auf Jahressicht um elf Prozent zurückgegangen, schrieb Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Erreichen der für 2025 gesetzten Ziele werde zu einer schweren Aufgabe. Belastend sei, dass das Unternehmen eine optimistischere Einschätzung der Konjunktur vorgelegt habe./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
22,70 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
17,01 € 		Abst. Kursziel*:
33,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,17%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

