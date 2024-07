HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Unerwartet gute Quartalszahlen von About You seien auch ein positives Signal für Zalando, schrieb Analyst Christian Salis am Mittwochmorgen. Das Vertrauen in die Margenerholung des im Dax gelisteten Online-Modehändlers dürfte damit steigen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 08:37 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2024 / 08:37 / MESZ



