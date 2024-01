ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 101 auf 103 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen.Nach vier Jahren, die von erheblichen exogenen Schocks wie der Corona-Krise, geopolitischen Konflikten und Inflation geprägt gewesen seien, dürfte 2024 für die europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterhersteller die Rückkehr zu einem normaleren Handelsumfeld markieren, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei Beiersdorf aber sei er vorsichtig. Die Preisnormalisierung in Europa, die nur bescheidene Erholung in China und der anhaltende Mangel an Reinvestitionen dürften das Wachstum aus eigener Kraft belasten./la /mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / 04:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 04:51 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.