NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental von 73 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den in gut einem Monat anstehenden Halbjahreszahlen habe er seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für die Jahre bis 2026 etwas angehoben, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies gehe komplett auf das Autozuliefergeschäft zurück, wo er aber immer noch unter der Zielvorgabe des Unternehmens liege. Die Margen dürften hier eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorquartal belegen und für Erleichterung in einem operativ schwierigen Umfeld sorgen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 14:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 14:48 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.