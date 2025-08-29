Novartis Aktie
|107,40EUR
|-1,50EUR
|-1,38%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Die generika-bedingte Erosion nach dem Patentablauf für das Herzmittel Entresto schreite schnell voran, schrieb Matthew Weston am Freitag. 31 Prozent aller entsprechenden Verschreibungen seien in der Woche bis zum 22. August in Nachahmerpräparaten erfolgt./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 10:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
101,34 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-6,26%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
101,26 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,18%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|107,40
|-1,38%
