204,45EUR -0,85EUR -0,41%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

07.09.2025 18:29:43

Apple Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 190,67 auf 205,82 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die positiven Nachrichten etwas mit Blick auf US-Zölle, die Wettbewerbshüter sowie KI-getriebene Siri-Angebote 2026 seien mittlerweile in den Aktienkurs eingepreist, schrieb Edison Lee in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Seine fundamentalen Sorgen blieben allerdings bestehen: ein gesättigter Smartphone-Markt, fehlende Tech-Innovationen und die KI-bezogenen Kosten./rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 12:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 12:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 205,82
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 239,69 		Abst. Kursziel*:
-14,13%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 239,69 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,13%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

