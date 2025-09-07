Apple Aktie
|204,45EUR
|-0,85EUR
|-0,41%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 190,67 auf 205,82 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die positiven Nachrichten etwas mit Blick auf US-Zölle, die Wettbewerbshüter sowie KI-getriebene Siri-Angebote 2026 seien mittlerweile in den Aktienkurs eingepreist, schrieb Edison Lee in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Seine fundamentalen Sorgen blieben allerdings bestehen: ein gesättigter Smartphone-Markt, fehlende Tech-Innovationen und die KI-bezogenen Kosten./rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 12:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 12:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 205,82
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 239,69
|
Abst. Kursziel*:
-14,13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 239,69
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,13%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
