Apple Aktie
|197,80EUR
|0,28EUR
|0,14%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Abverkaufsquote von iPhones sei im Juli dank Werbeaktionen robust gewesen, kommentierte David Vogt am Montagabend. In China bleibe das Geschäft herausfordernd./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 21:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 220,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 232,14
|
Abst. Kursziel*:
-5,23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 232,14
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,23%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
