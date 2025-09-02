Apple Aktie

197,80EUR 0,28EUR 0,14%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

02.09.2025 07:27:30

Apple Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Abverkaufsquote von iPhones sei im Juli dank Werbeaktionen robust gewesen, kommentierte David Vogt am Montagabend. In China bleibe das Geschäft herausfordernd./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 21:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 220,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 232,14 		Abst. Kursziel*:
-5,23%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 232,14 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,23%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

